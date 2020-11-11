اجتماع موسع لوزيري البيئة والسياحة والآثار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعًا لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية والسياحة المستدامة وتنظيم الأنشطة السياحة البيئية خارج نطاق المحميات الطبيعية للترويج للمنتج السياحي البيئي المصري بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين من البيئة والسياحة والآثار والاستاذ احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة وأننا جميعًا نعمل معا من أجل تنمية القطاع السياحى لدعم الاقتصاد القومى مع الحفاظ على ثروات مصر ومواردها الطبيعية وضمان استدامتها للاجيال القادمة مشددة على أن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تطوير المحميات الطبيعية من أجل توفير تجربة سياحية بيئية مميزة حيث تقوم الوزارة حاليًا بحملة لصيانة ٩٠ شمندورة بشرم الشيخ لضمان الراحة والأمان للمراكب السياحة أثناء رحلات الغوص والسنوركلينج وبما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.





وأوضحت ياسمين فؤاد خلال الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة السياحية البحرية من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى لتنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.





وأشارت فؤاد إلى ان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار كانت قد أطلقت الشهر الماضى حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية وما تقدمه لدعم القطاع السياحى والفندقى والعاملين به من برامج لرفع الوعى بأساليب الحفاظ على الموارد الطبيعية أثناء عملهم بما يوفر منتج سياحى بيئى فريد، بالإضافة إلى الترويج للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة.





واستعرضا الوزيران بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الوزارتين للتنمية السياحية خارج المحميات وترتيب عمليات الاستثمار السياحى من أجل ضمان استدامة صناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والترويج للمنتج السياحى البيئى وهو ما رحب به الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع تأكيده على قيام الوزارة بالترويج للسياحة البيئية محليا ودوليا.





كما أشاد الدكتور خالد العنانى ببرامج الوزارة الخاصة بالترويج للسياحة البيئية وجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لدعم القطاع السياحي من خلال إصدار القرارات والسياسات المنظمة للعمل خلال أزمة جائحة كورونا للوقوف الى جانب العاملين بقطاع السياحة وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية كأحد المقاصد السياحية بمصر.





وأوضح د.العنانى انه سيتم العمل على تنظيم حملات مشتركة للترويج للسياحة البيئية كمنتج سياحى فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محليًا وعالميًا ومن خلال المعارض المختلفة بالإضافة الى إنتاج فيلم مشترك للترويج للسياحة البيئية وتقديم الدعم المشترك للترويج للمنتج السياحى البيئى على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى المنصات الإلكترونية للوزراتين.



