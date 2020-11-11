رانيا يوسف تنضم لأبطال مسلسل "اللعبة 2"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة رانيا يوسف، على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2021، وأعلن الفنان هشام ماجد، عن ذلك الخبر من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

نشر هشام ماجد صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، ظهر فيها وهو برفقة رانيا يوسف، ميرنا جميل، مي كساب، وشيكو، وعلق عليها قائلًا:"اللعبة 2، ليفيل الوحش" .

مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد سلام، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، وهو من اخراج معتز التوني، محمد حماقي، إنتاج أمير شوقي، أيمن شوقي، تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر.

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