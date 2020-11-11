حقيقة استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف المركز الاعلامي حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات لحوم مصابة بأي أمراض أو فيروسات.

وشددت الوزارة على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال أخذ عينات منها وتحليلها، ويتم رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.
وفي سياق متصل، تخضع اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

كما تعمل الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، تنفيذًا لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، هذا إلى جانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة بمديريات الطب البيطري على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.
حقيقة استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا
حقيقة استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا
حقيقة استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا
حقيقة استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. موعد إنضمام سيرينو للأهلي

منذ 17 دقيقة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو في التصفيات الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. موعد إنضمام سيرينو للأهلي

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض