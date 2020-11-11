ضبط شخصين لقيامهما بغسل ٢٥ مليون جنيه في مجال الاتجار بالمخدرات





وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريبًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بنطاق محافظة أسيوط) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.