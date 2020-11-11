كومان يشترط لمشاركة ليونيل ميسي

برر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عدم الدفع بليونيل ميسي في بعض المباريات مشيدًا بحسن تعامل نجوم الفريق الكبار مع تراجع النتائج.

وقال كومان لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد رأوا أن الأمور يجب أن تتغير، وبصفة عامة أنا سعيد جدًا، كبار الفريق يعملون بشكل جيد، وليس لدي أي شكوى حولهم".

وأشار إلى أنه لم يشك أبدًا في احترافية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، مشددًا على أنه سيدفع به أساسيًا طوال الوقت إذا كان في حالة جيدة.

وقال: "تحدثت معه ميسي في اليوم الأول بصراحة تامة، ولم أشك فيه أبدًا.. أشاهده يتدرب كل يوم وهو يستمتع باللعب، قلت له في اليوم الأول إنه أفضل لاعب في العالم، وبالطبع، أي مدرب يتمنى أن يملك أفضل لاعب في العالم في فريقه، وكما قلت بعد مباراة بيتيس، إذا كان جيدًا فسيبدأ دائمًا".