البورصة تعلق العروض بالجلسة الاستكشافية على سهم "العامة لإستصلاح الأراضي"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قرر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.


وحققت الشركة عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 331 ألف جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 981 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 10.1 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 9.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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