"ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية حول "الأساليب الحديثة لصيانة الأخشاب الأثرية"

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يُنظِّم مُتحف المخطوطات ومُتحف الآثار التابعان لقطاع التواصل الثقافي في مكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "الأساليب العلمية الحديثة لصيانة وعرض وتخزين الأخشاب الأثرية تطبيقًا على أغلفة المخطوطات الخشبية"



والورشة ممتدة من يوم 10 نوفمبر وتستمر حتى 12 نوفمبر 2020 م، وذلك في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ويدير الورشة الدكتور سعيد عبد الحميد حسن، خبير ترميم الأخشاب ومدير عام بوزارة السياحة والآثار.



وتعرض الورشة أفضل الأساليب والمواد العلمية الحديثة في علاج وصيانة الأخشاب الأثرية بصفة عامة، والأخشاب الملونة والمذهبة بصفة خاصة، تطبيقًا على بعض أغلفة المخطوطات الخشبية والعديد من الأثار الخشبية، والمقتنيات الخشبية الأخرى مثل: الأيقونات، والتحف الخشبية، والمقتنيات، وكذلك اللوحات الفنية المختلفة.