البحوث الفلكية تكشف موعد رؤية مذنب أطلس بالعين المجردة (فيديو)

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مذنب أطلس موجود في أقرب مسافة من المجموعة الشمسية والأرض ويمكن رؤيته بالعين المجردة في الصباح، بداية من أمس الأول حتى يوم 20 نوفمبر.



وأضاف "القاضي"، خلال حواره عبر تطبيق "zoom"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه يبعد عن الأرض بمسافة لا تقل 15 مليون كم، وأنه أبعد عن الأرض بـ6 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وبالتالي فإن هذه المسافة آمنة.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "مسار المذنب جرى تحديده، وسيكون قريبًا من مجموعة الجبار على مدار غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، إذ أنه خرج من المجموعة الشمسية بداية من 22 أكتوبر وبدأ يقرب من مجموعة الجبار، ولذلك فإن رؤيته تكون واضحة بالعين المجردة بعد فترة الفجرية مباشرة".



وأردف "القاضي": "لا توجد أي خطورة لهذا المذنب، ولا يوجد جرم سماوي يصطدم بآخر، وعندما تسقط الشهب في الأرض فلا تلحق أي أضرار بها؛ لأنها تحترق بمجرد اختراق الغلاف الجوي".



وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا لما أعلن عن اكتشاف مذنب أطلس ( C 2020 M3 ) في 27 يونيو 2020 من قبل برنامج البحث عن الكويكبات التي تصدم بالأرض، ووفقا لدرجة لمعانه حينها والتي قرأت بـ 6 درجات، أتاح لخبراء الفلك رؤيته بالعين المجردة، وأما الآن ودرجة لمعانه تقترب من 5،8، يمكن مشاهدة جليا بالعين المجردة في جهة الجنوب الشرقي من السماء تحديدا عند كوكبة الجبار، وأن أفضل وقت للمشاهدة قبل طلوع الفجر وهو في أشد تألقه وهو يتسلق كوكبة الجبار ( الصياد – Orion ).



وتابع: كما يمكن استخدام منظار فلكي صغير لرؤية أكثر وضوحا مما تتيح للمشاهد رؤية المذنب برأس وذيل.



وأوضح القاضي، أنه من المهم بحثيًا، وكذا الدور المجتمعي هو متابعة الأجسام والأجرام الفلكية التي توجد في المحيط القريب من الأرض، والتي يمكن رؤيتها ورصدها عن طريق مرصد القطامية الفلكي والتليسكوبات المتاحة.



وأفاد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد، أنه لمن يرغب من الهواة ودارسي الفلك في تصوير مثل هذه الأجسام نادرة الظهور في السماء عليه استخدام كاميرا من نوع الديجيتال ( الرقمية ) الحديثة نظرًا لتقنية العالية في التصوير الفلكي.



ويقوم قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعمل أرصاد مستمرة واستقبال الجمهور العام لمن يرغب المشاهدة أو التصوير، وذلك بمرصد القطامية الفلكي، والذي يبعد عن مدينة القاهرة حوالي مسافة 80 كم تقريبًا، وذلك خلال أيام الأسبوع أو الإجازات (الجمعة والسبت) حتى 20 نوفمبر الجاري، مع تصريح مسبق للزيارة من قبل رئيس قسم الفلك.

