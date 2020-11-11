التخطيط : 30 متدرب استفادوا من البرنامج التدريبي "التنمیة المستدامة واستراتیجیة ٢۰٣۰"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
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اختتم اليوم، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبي " التنمیة المستدامة واستراتیجیة ٢۰٣۰ وأثرها علی تحقيق أهداف المؤسسة "، الذي ينفذه بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بنظام التعليم عن بعد عبر منصة زووم-Zoom الإلكترونية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

وأشارت السعيد إلى جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لتعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية تحقيقاً لرؤية مصر 2030، موضحة أن البرنامج التدريبي يهدف إلي التعرف علی مفهوم التنمیه المستدامة واستراتیجیه ٢۰٣۰ وأثرها علی أهداف المؤسسة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن دور المعهد يركز على التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم مصر وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الأجندة  الإصلاحية  الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، في ضوء ارشادات رؤية مصر 2030 فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح في كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

ولفتت شريف إلى أن محاور البرنامج التدريبي" التنمیة المستدامة واستراتیجیة ٢۰٣۰ وأثرها علی تحقيق أهداف المؤسسة "، تتمثل في مفهوم التنمیه المستدامة، أهداف التنمیه المستدامة، استراتیجیه ٢۰٣۰، إلى جانب مفهوم التخطيط الاستراتيجي، مفهوم الإدارة بالأهداف، علاوة على علاقة التنمیه المستدامة واستراتیجیه ٢۰٣۰ بأهداف المؤسسة، بالإضافة إلى التطبيق العملي علی أهداف المؤسسات، موضحة أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أيام متصلة، وشارك فيه 30 متدرب من مختلف الجهات.


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