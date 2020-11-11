بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
صائب عريقات
صائب عريقات
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، ببدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا.

 

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، وفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز، في وقت سابق، أن إسرائيل وافقت على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في أحد مستشفياتها.

 

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 وجاء في تغريدة على حساب عريقات في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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