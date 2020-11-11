جهاز مدينة الشروق .. يتفقد توسعات السوق الحضارية "منافذ الخير"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

 

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته، بتفقد أعمال توسعة السوق الحضارية "منافذ الخير"، حيث قام بالمرور على التوسعات الجارية بالأقسام المتخصصة، والتى تعد كامتداد "لمنافذ الخير" القائمة، مشيداً بما تم إنجازه بتلك الأقسام وإعدادها للتشغيل.  

 

كما شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، متابعة مشروعات الزراعة بالمدينة، والمتضمنة مشروعات زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمناطق من الأولى إلى السادسة "عمارات"، ومنطقة إسكان المستقبل، حيث أشاد بسير خطة العمل، مؤكداً على أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تم إنجازه من زراعة وتجميل بتلك المناطق

 

من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الأقسام الجديدة، تم تخصيصها لبيع سلع (اللحوم - الدواجن - الأسماك)، حتى يتم فصلها عن الأنشطة الأخرى، كما تم تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيبات بمشاركة المجتمع المدنى.

 

وأضاف: تضمنت الأقسام التى نفذت بمساحة (500م2) 16 منفذا مجهزا بما يلزم من مصادر (كهرباء – مياه)، ووصلات الصرف الصحى، بالإضافة إلى أرضيات وحوائط من البورسلين والسيراميك بهدف التمكن من النظافة على الوجه الأمثل، وحتى لا يتضرر أى من رواد المنافذ وجارٍ التجهيز والتشغيل قريباً.

 

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الأقسام ستكون إضافة مهمة لتجربة السوق الحضرية لتحقيقها الموازنة السعرية للسلع المختلفة المقدمة للمواطنين والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين فى ظل توفير البديل لهم.

 

وفى سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار أعمال الزراعة مع تكثيف فرق العمل والصيانة أولاً بأول بمشروعات الزراعة والتجميل بمناطق العمارات كوسيلة جذب مهمة لإقامة السكان، مشيراً إلى أن أعمال زراعة المسطحات الخضراء بمنطقة إسكان المستقبل مستمرة تباعاً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة تنسيق الموقع وإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف بكل قطاع يتم تجهيزه للزراعة، لتكتمل الصورة الحضارية لأول وأكثر مناطق تشهد كثافة سكانية بمدينة الشروق

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