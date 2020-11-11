محافظ كفر الشيخ يوجه بعودة الأنشطة للمدارس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ،وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المسرح المدرسي الجديد، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،والدكتور عبدالرازق دسوقي،رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتضمن برنامج الاحتفالية أغنيتين الأولى " كفر الشيخ تتحدث عن نفسها "متناولين مشاريع المحافظة. "غليون ومحطة الكهرباء والجامعة" بينما تحدثت كلمات الأغنية الثانية عن رموز المحافظة فى العلم والفن والثقافة. ومنهم العالم الجليل احمد زويل والزعيم سعد زغلول والفنان الراحل محمد رشدى كما أشارت كلمات الأغنيتين إلى ما تشتهر به مراكز المحافظة من منتجات،ومشايخ الصوفية أمثال سيدى العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، منذ حضوره للمحافظة وكان المسرح حلم، موجهًا الشكر للجامعة التي أخرجت المسرح،والتعليم الذي دج المكان بالأنشطة، موجها بعودة الأنشطة للمدارس، وإنه يتفقد خلال زيارته للمدارس بتفقد المعامل، ويتابع الأنشطة،وحجرة المصادر، ويتابع المستوى التعليمي للطلاب، ويتعمد اختبار التلاميذ في الكتابة واللغة الإنجليزية وحل المسائل الرياضية، مؤكدا أنه يتوجه بالشكر للمعلمين الذين يعملون على إخراج جيل متميز،وهذا ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،لابد من تعليم الطلاب الرياضة والموسيقى والإلقاء والإنشاد وإقامة مسابقات لاكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكدًا أننا شعب عظيم وكلنا تعلمنا على أيدي أساتذة،فلابد من إعادة المدارس لسابق عهدها فالتعليم خرج علماء من بينهم أحمد زويل، متمنيا عودة الأنشطة الكاملة،وأنه سيتفقد المدارس وخاصة الجديدة، وأنه وجه بتمهيد الطرق لها، فإقامة المدارس في مناطق وعزب وقرى بعيدة يعتبرها نقطة مضيئة،لإقامة المدارس في كل القرى لتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب.

وأكد محافظ كفر الشيخ،فإن عودة التعليم لسابق عهده عملية ليست صعبة، وعلينا البدء فالدولة تنفق،والتعليم تحول من منظومة ورقية لمنظومة الكترونية وتحول التعليم أون لاين، وأنه حان الأوان لعودة التعليم الفنى لربطه بسوق العمل، فلدينا التعليم المزدوج في منطقتي مطوبس وبلطيم الصناعيتين،وعلينا 20 فصل استزراع سمكي، لتوفير فرص العمل لمزرعة غليون ومزارع المحافظة،والمزارع الخاصة.

وقال محافظ كفر الشيخ،أنه وجه بتوفير الخامات المكهنة في الحملات من حديد وخشب لإخراجه منتج ما بين كراسي وألعاب أطفال ومظلات توضع بالحدائق العامة والمدارس،ولابد من إعادة الانتماء، فالطالب استفاد بتعلمه المهنة،واستفدنا بالمنتج،وعلى كل مدير إدارة تعليمية مشاركة مجالس المدن للاستفادة من المكهنات،وأنه وجه بالتنسيق بين رؤساء المدن ومدراء الإدارات،مؤكدًا أنه سيلوم من لا يساهم في بناء دولة وجيل.

جدير بالذكر ان المركز يضم المسرح الجديد بالطابق الأول ويتسع ل 234 كرسيا وحجرات إدارية فى الطابق الثاني بينما يضم الطابق الثالث الصابون الأدبي وغرفة اجتماعات ومكتبة.

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