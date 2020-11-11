النقل: بحث تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية و الايطالية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور رئيس هيئة رئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في مجال النقل البحري وأبدى الجانب الإيطالي رغبته في إقامة الحوار المصري الايطالي الثالث خلال الربع الأول من العام القادم وكذلك التعاون في مجال تشغيل خطوط نقل بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الايطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن ايطاليا تعد من اهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع الى باقي دول اوروبا كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة ايطاليا نحو افريقيا ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الايطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية كما رحب بعقد الحوار المصري الايطالي الثالث خلال التوقيت المقترح


كما أبدى الجانب الإيطالي اهتمام الشركات الإيطالية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال الاستشارات الفنية للمشروعات الخاصة بمجال النقل وفي مجال تحويل السيارات والاتوبيسات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى وسائل نقل تعمل بالغاز صديقة للبيئة وكذلك التعاون في مجال مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروع خط سكة حديد الغردقة سفاجا قنا ابوطرطور بالاضافة الى التعاون في مجال مشروعات مترو الأنفاق المختلفة.

وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالقطار الكهربائي السريع العلمين العين السخنة فإن لهذا الخط أهمية مستقبلية كبيرة في نقل الركاب والبضائع وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومن بينها الشركات الإيطالية وفقا للإجراءات القانونية اللازمة كما أكد على الأهمية الكبيرة لإعادة إحياء وتطوير خط الغردقة سفاجا قنا ابوطرطور الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات لافتا إلى انه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزاؤة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث كافة أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لإحتياجات وزارة النقل المصرية.

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