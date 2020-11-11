ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، نائب رئيس المدينة، في محافظة قنا، بالتنسيق مع وحدة المرافق، حملات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة 2300 من الشيش في عدد من المقاهي والكافرات لتقديمهم الشيشة لروادها.

وقال نائب رئيس المدينة، أنه تم عمل حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وأكد على استمرار الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية والتأكد من التزام اصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.
ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا
ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا
ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا
ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا
ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا
ضبط 2300 شيشة من المقاهي المخالفة في قنا

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