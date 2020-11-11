تعرف على السبب وراء خسارة برشلونة أحدي الصفقات الرئيسية هذا الموسم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن السببً وراء خسارة برشلونة إحدى الصفقات الرئيسية التي يتطلع للظفر بها المدير الفني للفريق الكتالوني، رونالد كومان، في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.


قد يكون السبب وراء خسارة برشلونة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، وعلى الجانب الآخر تسعي إدارة الفريق الكاتالوني بشدة لتحقيق رغبة كومان في ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تأجلت الصفقة إلى يناير المقبل.


ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميلان لا يزال يراقب ديباي ويخطط لحسم الصفقة في الموسم الحالي، بجانب أن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو المقبل".


وأضاف:" ويبلغ إبراهيموفيتش من العمر 39 عامًا، ويريد ميلان تأمين هجومه بلاعب آخر أصغر سنًا، لذلك يستهدف ديباي صاحب الـ26 عامًا".


وتابع:" وحاول ميلان ضم ديباي في الصيف الماضي، لكن اللاعب منح الأولوية لبرشلونة، بسبب علاقته المميزة مع المدرب رونالد كومان".


وفي سياق متصل صرح ديباي:" أنه لن يقدم أي وعد ليس متأكدًا من أنني سأفي بها"، في إشارة لوجود بعض الغموض حتى الآن حول مستقبله".

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