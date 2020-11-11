رئيسة اليونان: فخورين باستقبال رئيس مصر الصديقة والرائدة في العالم العربي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
رحبت إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيس جمهورية اليونان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها الشديد وفخر اليونان باستقبال رئيس جمهورية مصر العربية الدولة الصديقة والرائدة في العالم العربي، وهي ترتبط بأواصر صداقة عميقة مع اليونان على مر التاريخ.

وأكدت إيكاتيريني ساكيلاروبولو، على هامش القمة المصرية اليونانية بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هذه العلاقة تمت تتويجها باتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر هام للمنطقة بأكملها وليس لليونان فقط.

وأوضحت، أن المباحثات الموسعة مع الرئيس السيسي، ستناقش التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، والعمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخيرة، مؤكدة ان الارهاب والتطرف غير مرتبط بدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر اليونان الفجر السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

منذ ساعة و 10 دقيقة

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 15 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. كواليس اتصال "السيسي" برئيس الوزراء اليوناني لتقديم المساعدة

اليونان: رئيس الوزراء يرشح امرأة لرئاسة البلاد

القيادة السعودية تهنيء الرئيسة الجديدة لليونان

الملك سلمان وولي عهده يهنئان ساكيلاروبولو للفوز برئاسة اليونان

تفاصيل لقاء البابا ثيوذوروس برئيس جمهورية ملاوي

قبل زيارة السيسي لليونان.. "الزفزاف" يكشف رعب أردوغان من خطوات مصر لمكافحة الإرهاب (حوار)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:15 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

09:24 ص

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض