رئيسة اليونان: فخورين باستقبال رئيس مصر الصديقة والرائدة في العالم العربي

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رحبت إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيس جمهورية اليونان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها الشديد وفخر اليونان باستقبال رئيس جمهورية مصر العربية الدولة الصديقة والرائدة في العالم العربي، وهي ترتبط بأواصر صداقة عميقة مع اليونان على مر التاريخ.



وأكدت إيكاتيريني ساكيلاروبولو، على هامش القمة المصرية اليونانية بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هذه العلاقة تمت تتويجها باتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر هام للمنطقة بأكملها وليس لليونان فقط.



وأوضحت، أن المباحثات الموسعة مع الرئيس السيسي، ستناقش التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، والعمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخيرة، مؤكدة ان الارهاب والتطرف غير مرتبط بدين.

