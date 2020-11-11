الكشف على 1095 مريضا خلال يومين في قافلة طبية مجانية بالدقهلية



كما تم توفير 134 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 236 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 138 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى



وتم الكشف على 100 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 5 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم اصدار قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.



في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهوريه (حياة كريمة) وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار، وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.

أقامت صحة الدقهلية قافلة طبية مجانية في قرية ام الرزق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وقعت الكشف الطبي على 1095 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعيادة أسنان، وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم اسره.وقد كان البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 244، أطفال 312، عظام 148، جلدية 120، أسنان 94، جراحة 55، نسا وتنظيم أسرة 121.