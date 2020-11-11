تفاصيل مصرع ترزي وإصابة شخصين في حادث تصادم علي طريق في الدقهلية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى ترزى مصرعه، وأصيب شابين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على الطريق الفرعى بين قريتى كفر عوض وميت العامل دائرة مركز أجا فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووقوع مصابين ومتوفى على الطريق الفرعى بين قريتى كفر عوض وميت العامل دائرة مركز أجا.
وبانتقال ضباط المباحث والفحص تبين أن طرفى الحادث كل من السيارة رقم (د ص ب ٨٤١٨ ملاكى قيادة المدعو محمد السيد إيراهيم دياب 60 سنة تاجر، ومقيم قرية " ميت العامل" دائرة مركز أجا، ودراجة نارية قيادة المدعو أمجد عبداللطيف خلف 52 سنة ترزى، ومقيم قرية " سنجيد " دائرة مركز أجا. 


وتبين أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتيجة التخطى الخاطئ لعربة كارو واصطدامه بالدراجة النارية من الخلف. 


أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة مرافقيه كل من عمر شريف عبدالجليل الطنبولى 13 سنة طالب مصابا بجرح قطعى وكدمات بالصدر واشتباه مابعد الارتجاج، وحسين السيد حمد الملا 18 سنة طالب مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى. 


تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى أجا المركزى، وبسوال قائد السيارة أيد مضمون الفحص،
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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