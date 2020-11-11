رسالة إلى جريزمان: إما أن تكون مع ميسي أو ضده

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
جريزمان
جريزمان
الفجر الرياضي
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هاجم إريك أولهاتس مكتشف أنطوان جريزمان ووكيله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وحمله مسئولية الهجوم على جريزمان منذ قدومه في صيف 2019 من أتلتيكو مدريد.

 

وقال إريك أولهاتس لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "جريزمان وصل إلى نادٍ ينصب فيه اهتمام ميسي على كل شيء فهو الملك هناك.. كلنا نتذكر أنه لم يرحب بقدوم جريزمان الذي يحاول تقديم كل ما لديه للفريق".

 

وأضاف: "سمعت جريزمان دائمًا ما يقول إنه ليس لديه مشكلة مع ميسي، ولكن هذا ليس صحيحًا، إنه نظام الرعب فإما أن تكون مع ميسي أو ضده".

 

وتابع: "جريزمان يحاول فقط حل مشاكله في الملعب فقط فهو شخص طيب لا يريد الدخول في نزاعات مع أي زميل ومرت لحظات صعبة عندما كان يحزن عندما لا يمرر ميسي له الكرة متعمدًا ومع ذلك لا يدخل معه في جدال".

 

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