عاجل.. السيسي يزور النصب التذكاري للجندي المجهول باليونان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة تستعرض زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري للجندي المجهول على هامش زيارته لليونان.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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