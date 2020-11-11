وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يطمئن على مصابى حادث أتوبيس القصير (صور)







وتفقد مكان الحادث والحالات بالمستشفى واطمئن على حالتهم وتقديم الخدمة الطبية لهم.



ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم استقبال عدد 38حالة اصابة اثر الحادث و2 وفاة تم وصولهم المستشفى جثه هامدة

وتم الدفع بسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال اي حالات وتم انتقال فريق الانتشار السريع المكون من اطباء الجراحة والعظام والتخدير بمستشفي سفاجا المركزى والغردقة العام إلى مستشفى القصير لمساعدة الفريق الطبي بمستشفى القصير.



أضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم زيادة أعداد اكياس فصائل الدم بالمستشفى، وتم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الاسعافات الأولية واعطاء الوصفات الطبية وعمل الاشعات والتحاليل اللازمة وتم انقاذ حياة مصاب يعانى من نزيف حاد بالبطن اثر انفجار الطحال وتم إجراء عملية لة فى الحال وباقى الحالات الآن تتلقي العلاج بمستشفي القصير وتحت الملاحظة في حالة مستقرة.



ووجة وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الشكر لجميع افراد الطاقم الطبي بمستشفى القصير وفرق الانتشار السريع وعلي رأسهم الدكتورة مديره المستشفي على الجهد المبذول.

تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مستشفي القصير المركزي، وذلك فور وقوع حادث انقلاب اتوبيس على طريق القصير وبرفقته مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية.