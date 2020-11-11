الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
الديوان الملكي البحريني
الديوان الملكي البحريني
وكالات
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أعلن الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


يذكر أن خليفة بن سلمان آل خليفة، ولد في يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 1935 بعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر عيسى بن سلمان آل خليفة.

 

ونشأ الشقيقان معا في رعاية والدهما سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين (1942 - 1961) وقد عمد والدهما إلى إعدادهما منذ نعومة أظفارهما للاضطلاع بالمسؤولية وتحمل الأمانة فبدأ بتعليمهما القرآن الكريم على يد واحد من أشهر المشايخ في البحرين في ذلك الوقت ولم يكد خليفة يبلغ السابعة من عمره حتى أصدر الوالد أوامره بأن ينتظم مع أخيه في حضور مجلسه.

 

 وبدأ الإطلاع على مشاكل المواطنين وما يشغل اهتمامهم وعلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها والده في إدارة شؤون الحكم وهناك أيضا تعلما مبادئ حسن الاستماع وإكرام الضيف واحترام الكبير وغير ذلك من أسس الخلق القويم ولم تمضِ سوى فترة قصيرة حتى بدأ تعليمهما النظامي حيث عيّن والدهما مجموعة من أكفأ معلمي ذلك الوقت ليقوموا بتعليمهما المواد الأساسية وذلك قبل التحاقهما بإحدى المدارس التابعة للحكومة. وفي عام 1957 تم ابتعاث الشاب خليفة للدراسة في بريطانيا.


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