البنك الدولى : 6 مليار دولار إجمالي قيمة المشروعات المشتركة مع مصر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
البنك الدولى
البنك الدولى
الفجر الاقتصادي
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كشفت مارينا وبس المديرة الاقليمي للبنك الدولى في كلا من مصر واليمن وجيبوتي، عن أن إجمالي محفظة استثمارات البنك  التى ينفذها في مصر وصلت إلى نحو 6 مليار دولار تمثل في العديد من المشروعات التنموية على رأسها مشروعات في قطاع التعليم.

 

 

وتتوزع محفظة المشروعات المشتركة بين البنك الدولى ومصر ، ا 1.85 مليار دولار للإسكان والصرف، و900 مليون دولار للتضامن الاجتماعي، و600 مليون دولار للنقل، و 530 مليون دولار لقطاع الصحة، و500 مليون دولار للتنمية المحلية، و300 مليون دولار للبترول، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و8.1 مليون دولار للبيئة.

 

 

وتابعت" وبس"، خلال تصريحات تلفزيونية  لقناة سكاي نيوز عربية، أن توقعات  نمو الاقتصاد المصري ما زالت الايجابية في المنطقة نتيجة الأصلاحات التى نفذها قبل أزمة كورونا واثناء الازمة مما جعلته يحتوي التداعيات السلبية لها، مشيرة إلى أن الاقتصاد امامه العديد من التحديات تتمثل في توسيع دور لقطاع الخاص.

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