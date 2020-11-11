ميدو: أي وكيل يمتلك 4 أو 5 لاعبين في نادي واحد فقط فهذا فساد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في الوكيل الذي يمتلك 4 أو 5 لاعبين في نادي واحد فقط، في ظل انتشار هذه الظاهرة في معظم أندية الدوري في الوقت الحالي.


وقال ميدو خلال حديثه ببرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار، "لو أن هناك وكيل لاعبين يمتلك 4 أو 5 لاعبين في نادي واحد فقط فهذا النادي فاسد".


وشدد ميدو على خطورة هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب أن ينتهي خلال الفترة المقبلة.


ويستعد ستاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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