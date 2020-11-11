ميدو: أي وكيل يمتلك 4 أو 5 لاعبين في نادي واحد فقط فهذا فساد
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في الوكيل الذي يمتلك 4 أو 5 لاعبين في نادي واحد فقط، في ظل انتشار هذه الظاهرة في معظم أندية الدوري في الوقت الحالي.
وقال ميدو خلال حديثه ببرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار، "لو أن هناك وكيل لاعبين يمتلك 4 أو 5 لاعبين في نادي واحد فقط فهذا النادي فاسد".
وشدد ميدو على خطورة هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب أن ينتهي خلال الفترة المقبلة.
ويستعد ستاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.