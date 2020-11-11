ريال مدريد لا يسقط في غياب مارسيلو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
مارسيلو
مارسيلو
وكالات
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وصفت تقارير صحفية مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني أنه "وش النحس" على فريقه بعد الخسارة برباعية من فالنسيا في الدوري الإسباني إثر مشاركته أساسيًا في اللقاء.

 

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما غاب مارسيلو لم يخسر ريال مدريد أي مباراة في الموسمين الماضيين فخاض الفريق بدون البرازيلي 29 مباراة، وفاز في 20 وتعادل 9 في حين تم إشراكه خاض الفريق 28 مباراة ، فاز في 16 ، وتعادل 3 ، وخسر 9".

 

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لا يزال يحظى بثقة غرفة خلع الملابس واحترام اللاعبين رغم الخسارة برباعية من فالنسيا.

 

وتابعت الصحيفة: "لا يزال احترام الفريق تجاه زيدان موجودًا وبشكل مطلق، لكنهم لم يتفهموا غياب لاعب مثل ميندي الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني وسيحصل على راحة بعد المباراة، وتوني كروس صاحب القيمة العالية في غرفة الملابس، الذي لديه القدرة على التحكم في المباراة وفي إيقاع الفريق".

 

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