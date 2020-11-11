باريس سان جيرمان يسعى لتجديد نجمي الفريق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي بدأ مفاوضاته مع نيمار ومبابي من أجل تجديد عقد الثنائي خلال الفترة المقبلة.


وقال ليوناردو، في تصريحات لقناة "سان جيرمان": "التجديد لنيمار ومبابي؟ نعم بدأنا المفاوضات، لكن علينا أن نتكيف مع الواقع الاقتصادي الحالي".


وتابع: "نفكر في تمديد عقد كل من دي ماريا، ونيمار، ومبابي، وحتى بيرنات، ودراكسلر. لقد بدأنا المناقشات، وسنكثفها في الأسابيع المقبلة".


ومن المقرر أن ينتهي عقد كل من نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي مع سان جيرمان، في يونيو من عام 2022.

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