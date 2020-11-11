الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 24







القاهرة العظمى 24 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 25 والصغرى 18

دمياط العظمى 25 والصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14

السويس العظمى 25 والصغرى 16

العريش العظمى 25 والصغرى 14

طابا العظمى 24 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 19

الغردقة العظمى 27 والصغرى 19

الفيوم العظمى 25 والصغرى 16

بني سويف العظمى 25 الصغرى 16



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء.



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، الضبعة).



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة واستمرار الطقس اللطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.وتتوقع الهيئة أيضًا، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، واستمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ومطروح والإسكندرية وبورسعيد والعريش، وسيكون الطقس باردًا على أغلب الأنحاء في فترة الليل، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: