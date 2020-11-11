الأحد.. المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يناقش "آثار كوفيد ١٩ علي الاقتصاد المصري"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تعقد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وبينار تستضيف فيه الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشه آثار جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري والدولى.. الفرص والتحديات، وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر الجاري بقصر الزعفران في تمام الساعة الرابعة عصرا.


يهدف الحوار الذي تديره ا.د يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بالجامعة إلي مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.


يشارك في الوبينار السادة نواب رئيس الجامعة ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. خالد قدرى عميد كلية التجارة والسادة اعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من اساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة وكذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعي السياسة في مصر.

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