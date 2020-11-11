كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، في أعلى زيادة يومية منذ 3 أسابيع تقريبا.

 

ورصدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 146 إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 113 حالة عدوى محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27799.

 

وبحسب روسيا اليوم، يعد عدد الإصابات المعلن عنها اليوم هو الأعلى من نوعه منذ إبلاغ البلاد عن 155 إصابة في 23 أكتوبر، وارتفاعا كبيرا مقارنة بـ100 إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء، و126 إصابة الاثنين.

 

دفع تفشي الإصابات الجماعية المتفرقة في أنحاء البلاد، الحكومات الإقليمية لتشديد قيودها الخاصة بمكافحة الفيروس بشكل استباقي، فيما حذرت السلطات الصحية من أن التدابير المشددة قد تتوسع لتشمل جميع البلاد إذا استمر مستوى الإصابات اليومية الحالي لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

 

وبين الإصابات الـ33 الجديدة الوافدة 12 حالة من الولايات المتحدة و5 حالات من أوزبكستان، وحالتان من كل من الهند وروسيا وهنغاريا وألمانيا ورومانيا، إضافة إلى حالات من إندونسيا وميانمار والمكسيك وزامبيا والجزائر والسودان.

 

وأبلغت كوريا اليوم عن حالتي وفاة إضافيتين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 487 حالة.

 

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