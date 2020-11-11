ريال مدريد يصدم راموس بشأن التجديد

مازالت أزمة تجديد عقد سيرجيو راموس، مدافع وقائد فريق ريال مدريد، تُحلق حول اللاعب، حيث ينتهى عقد راموس مع النادى الملكى فى صيف 2021، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.









ولايزال مسؤولي ريال مدريد متمسكين بموقفهم تجاه تجديد عقد راموس مع الميرنجي، حيث يريد النادي تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط.









ويريد راموس تجديد عقده لمدة موسمين على الأقل، في حين لم يتواصل فلورنتينو بيريز بشكل رسمي مع اللاعب لتجديد العقد.









وأبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها بالتوقيع مع سيرجيو راموس أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ولكن فكرة اللاعب هي الإعتزال في مدريد.









ويلعب سيرجيو راموس داخل ريال مدريد منذ عام 2005، وخاض مع الفريق 660 مباراة وسجل 100 هدفاً وصنع 40، وفاز بـ22 لقب جماعي.