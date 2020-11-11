البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تواصل إدارة البنك الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول الصاعد حديثا إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، من أجل المنافسة على البقاء وسط الكبار في الموسم الجديد.


البنك الأهلي يقترب من ضم محمد فخري وشادي رضوان
دخل مسؤولو البنك الأهلي، في مفاوضات قوية للحصول على خدمات الثنائي محمد فخري وشادي رضوان لاعبا الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير وافقوا بالفعل على انتقال الثنائي الشباب للبنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأتم المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وافق على إعارة الثنائي فخري ورضوان، لفريق البنك الأهلي فى ظل التكدس فى مركز الجناح وخط الوسط داخل القلعة الحمراء.

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