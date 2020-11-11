إطلاق مبادرة "قنا تتجمل" لتزيين الشوارع والميادين

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"قنا تتجمل" شعارٌ أطلقه اللواء أشرف الداودي وبدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث شهدت شوارع وميادين مدينة قنا في الآونة الأخيرة زراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة والخلابة وهو ما أضفى مظهرا طبيعيا وجماليا نال استحسان العديد من المواطنين في الشارع القنائى.







وفي هذا الصدد أكد الداودي على ان أعمال التجميل لن تقتصر على مدينة قنا فقط بل سيمتد تطبيقها في باقي مدن المحافظة بشكل متتالي بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الشوارع الرئيسية بالمدن وزيادة المساحات الخضراء بها مضيفا ان تجميل الشوارع يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.



