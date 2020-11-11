المنصورة يعلن عن ثاني صفقات الموسم الجديد



ومثل أوسكار سابقا أنديو شباب كوم حمادة و الجزيرة المطروحى قبل أن يكمل إنتقاله للمنصورة ثلاث مواسم قادمة.



حضر مراسم توقيع اللاعب إسلام مسعد عضو مجلس إدارة نادى المنصورة المشرف العام على الفريق الأول ، ياسر عبدالواحد المدير الفنى للفريق ، محمد محروس وكيل اللاعب.



وأعلن نادى المنصورة قبل أيام قليلة عن أولى صفقاته بالتعاقد مع لاعب المقاصة وليد دى ماريا.



جدير بالذكر أن المنصورة كان قريبا من التأهل للممتاز بالموسم الماضى وظل منافسا قويا حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة قبل أن ينهى الموسم بالمركز الخامس.

نجح مسئولى نادى المنصورة برئاسة حاتم المير فى الحصول على توقيع على أبوطالب "أوسكار" فى ثانى صفقات الفريق الأول الرسمية.