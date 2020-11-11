وفد رسمي من وزارة الشباب يستقبل "ميار شريف" بمطار القاهرة

Advertisements



أوفد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًا من الوزارة إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بطلة مصر فى التنس الأرضي اللاعبة ميار شريف حيث ضم الوفد كلًا من محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الأول محمد معاون الوزير.



كما أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا باللاعبة فور وصولها إلى مطار القاهرة مقدمًا لها التهنئة على الفوز ببطولة تشارلستون الأمريكية، وتقديم أداء متميز خلال المباريات يعكس التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، مشيرًا إلى دعم ومؤازرة الوزارة لها ومساندتها في مختلف المحافل الدولية التي تشارك بها.





وكانت اللاعبة ميار شريف ميار شريف المصنفة رقم 164 على العالم قد توجت بلقب بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس بعد الفوز على كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة التي أقيمت في مدينة تشارلستون الأمريكية.