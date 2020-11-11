بعد إثارتها للجدل في الوطن العربي.. معلومات لاتعرفها عن عائشة عطية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة التونسية عائشة عطية، منذ ساعات قليلة قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد الأعلان عن حملها بالشهر الرابع دون زواج ببنت.




وكانت أشارت عائشة عطية "إلى أنها أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها، طالبة من المجتمع أن يرحمها هى وابنتها التى أطلقت عليها اسم "مايا"، مؤكدة أنها أخطأت فى ارتكاب هذا الفعل الشائن، متسائلة: "لكن ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم "ابنة حرام


وبعد اثارتها للجدل ترصد بوابة الفجر الفني معلومات عن عائشة عطية


عائشة عطية هى ممثلة ومغنية تونسية، مواليد 1991 تبلغ من العمر 29 عاما.


اشتهرت بدور نجلاء فى المسلسل التونسى "ناعورة الهواء".

وشاركت عائشة عطية بفيلم "أنا عائشة"، وهو فيلم قصير عام 2016، كما شاركت فى الفيلم المصرى "بسلامتو" 2017، والفيلم الجزائرى "العربى بن المهدى".



المعروف عن عائشة عطية، بصورها الجريئة، ولديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها على "انستجرام".

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