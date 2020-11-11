تعرف على طعون مرتضي منصور و4 آخرين علي نتائج برلمان 2020 بدائرة ميت غمر

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تقدم 5 مرشحين خاسرين لبرلمان 2020 في الدائرة الثامنة والشهيرة بدائرة مرتضي منصور بطعون علي نتيجة الانتخابات.



يشار إلي أن الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية والتي تضم ميت غمر بندر ومركز والمعروفة بدائرة مرتضي منصور، جاء اول تلك الطعون لمرتضي منصور الذي جاء ترتيبه بالمركز السادس وفقا لنتائج فرز الأصوات



كما تقدم أسامة راضي وهلال الشيخ وأميمة حجازي ونادر عليوة بطعون في نتائج العملية الانتخابية كل من المرشحين



يشار ان اللجنة العامة للانتخابات تستقبل الطعون في نتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة فقط من إعلان النتيجة باللجنة العامة.



ومن الجدير بالذكر ان دائرة ميت غمر كانت على صفيح ساخن خلال الجولة الأولى وتنافس خلالها 36 مرشحًا



وجائت نتائج الفرز للأصوات بالدائرة الثامنة بخوض الاعادة وفقا للترتيب الرقمي للأصوات



أعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالى:



بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468

محمود احمد العزب سيد احمد 24791

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

مرتضى أحمد محمد منصور 21271

محمود نصر نصر عامر 16123

احمد محمود احمد محمد 14603

أمين عبدالحميد على القرموطى 12876

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971

ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280

يوسف محمد يوسف على مناح 9137

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

نادر ابراهيم محمد عليوه 8251

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115

عمرو حاتم متولى الهوارى 7622

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303

احمد عادل محمد محمد علام 7280

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719

هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد موسى محمد موسى زارع 3690

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617

مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386

رضا محمود نصر إبراهيم 3102

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357

اسعد موسى عتريس الجزار 2266

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169

محمد منصور محمد منصور 1312

ايمن الغندور نصر الشاعر 1279