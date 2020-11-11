تعرف على طعون مرتضي منصور و4 آخرين علي نتائج برلمان 2020 بدائرة ميت غمر
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
محمد كشك
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تقدم 5 مرشحين خاسرين لبرلمان 2020 في الدائرة الثامنة والشهيرة بدائرة مرتضي منصور بطعون علي نتيجة الانتخابات.
يشار إلي أن الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية والتي تضم ميت غمر بندر ومركز والمعروفة بدائرة مرتضي منصور، جاء اول تلك الطعون لمرتضي منصور الذي جاء ترتيبه بالمركز السادس وفقا لنتائج فرز الأصوات
كما تقدم أسامة راضي وهلال الشيخ وأميمة حجازي ونادر عليوة بطعون في نتائج العملية الانتخابية كل من المرشحين
يشار ان اللجنة العامة للانتخابات تستقبل الطعون في نتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة فقط من إعلان النتيجة باللجنة العامة.
ومن الجدير بالذكر ان دائرة ميت غمر كانت على صفيح ساخن خلال الجولة الأولى وتنافس خلالها 36 مرشحًا
وجائت نتائج الفرز للأصوات بالدائرة الثامنة بخوض الاعادة وفقا للترتيب الرقمي للأصوات
أعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالى:
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
محمود نصر نصر عامر 16123
احمد محمود احمد محمد 14603
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد عادل محمد محمد علام 7280
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279
يشار إلي أن الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية والتي تضم ميت غمر بندر ومركز والمعروفة بدائرة مرتضي منصور، جاء اول تلك الطعون لمرتضي منصور الذي جاء ترتيبه بالمركز السادس وفقا لنتائج فرز الأصوات
كما تقدم أسامة راضي وهلال الشيخ وأميمة حجازي ونادر عليوة بطعون في نتائج العملية الانتخابية كل من المرشحين
يشار ان اللجنة العامة للانتخابات تستقبل الطعون في نتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة فقط من إعلان النتيجة باللجنة العامة.
ومن الجدير بالذكر ان دائرة ميت غمر كانت على صفيح ساخن خلال الجولة الأولى وتنافس خلالها 36 مرشحًا
وجائت نتائج الفرز للأصوات بالدائرة الثامنة بخوض الاعادة وفقا للترتيب الرقمي للأصوات
أعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالى:
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
محمود نصر نصر عامر 16123
احمد محمود احمد محمد 14603
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد عادل محمد محمد علام 7280
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279