تعرف على طعون مرتضي منصور و4 آخرين علي نتائج برلمان 2020 بدائرة ميت غمر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تقدم 5 مرشحين خاسرين لبرلمان 2020 في الدائرة الثامنة والشهيرة بدائرة مرتضي منصور بطعون علي نتيجة الانتخابات.

يشار إلي أن الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية والتي تضم ميت غمر بندر ومركز والمعروفة بدائرة مرتضي منصور، جاء اول تلك الطعون لمرتضي منصور الذي جاء ترتيبه بالمركز السادس وفقا لنتائج فرز الأصوات

كما تقدم أسامة راضي وهلال الشيخ وأميمة حجازي ونادر عليوة بطعون في نتائج العملية الانتخابية كل من المرشحين

يشار ان اللجنة العامة للانتخابات تستقبل الطعون في نتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة فقط من إعلان النتيجة باللجنة العامة.

ومن الجدير بالذكر ان دائرة ميت غمر كانت على صفيح ساخن خلال الجولة الأولى وتنافس خلالها 36 مرشحًا

وجائت نتائج الفرز للأصوات بالدائرة الثامنة بخوض الاعادة وفقا للترتيب الرقمي للأصوات

أعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالى:

بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
محمود نصر نصر عامر 16123
احمد محمود احمد محمد 14603
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد عادل محمد محمد علام 7280
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279

أخبار تهمك

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 8 ساعات

محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

منذ ساعة الا ربع

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 14 ساعة

"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 12 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يوم

تعرف على طعون مرتضي منصور و4 آخرين علي نتائج برلمان 2020 بدائرة ميت غمر

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:15 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض