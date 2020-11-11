الولايات المتحدة تعلن أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد على الأطلاق بتسجيل 200 ألف حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 93،811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي.

وقالت المراكز الأمريكية، في بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 9،808،411 حالة، وفقا لما أعلنته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت أنه تم تسجيل 1،072 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 236،547 حالة.