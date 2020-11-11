الولايات المتحدة تعلن أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
Advertisements

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد على الأطلاق بتسجيل 200 ألف حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 93،811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي.

 

وقالت المراكز الأمريكية، في بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 9،808،411 حالة، وفقا لما أعلنته وكالة "رويترز" للأنباء.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 1،072 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 236،547 حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الولايات المتحدة اصابات كورونا

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

منذ ساعة الا ربع

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 12 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يوم

تعرف على طعون مرتضي منصور و4 آخرين علي نتائج برلمان 2020 بدائرة ميت غمر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بالفيروس

كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بالفيروس

أمريكا: تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة و774 وفاة جديدة بكورونا

كورونا.. أمريكا تسجل 45342 إصابة جديدة بالفيروس

كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بالفيروس

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:15 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض