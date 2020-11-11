رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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استقبل الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأستاذة الدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو.

وذلك لعقد لقاء تعريفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو بخصوص التقدم لبرامج (UNESCO Chair - UNESCO UNITWIN).


نظَّم اللقاء مكتب العلاقات الدولية بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير المكتب؛ وذلك بهدف توضيح سبل التقدم لبرامج (UNESCO Chair and UNESCO UNITWIN) التي تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي؛ وذلك للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء أيضا بالبحوث البينية، والبرامج المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو.


واستعرض اللقاء الشروط الخاصة بالتقدم للبرامج مع تقديم الدعم الفني لمن يرغب في التقدم، كما تضمن اللقاء توضيح المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع وعقد الشراكات التي تضمنت مجالات: التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصالات والمعلومات.


وقد أكد السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية مشاركة جامعة حلوان في برامج كراسي اليونسكو وشبكات التوأمة كما أشاد بدور اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو في نشر ثقافة المشاركة في مشروعاتها وتقديم الدعم الفني اللازم بما يخدم الأولويات القومية.
وأشارت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أنَّ نشاط القطاعات المختلفة بالجامعة وتوجهها نحو البحوث البينية متعددة التخصصات يعد من أولويات منظمة اليونسكو؛ وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


كما قامت أ.د. ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بإلقاء الضوء على دور المكتب في تيسير سبل التقدم لبرامج ومشروعات اليونسكو من خلال تقديم الدعم الفني وتذليل الصعوبات الخاصة بالتعاون مع شركاء دوليين.
هذا وقد أشادت أ.د. غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو بدور جامعة حلوان الريادي في بدء سلسلة اللقاءات التعريفية ببرامج اليونسكو، وقدَّمت في اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو، وطبيعة برنامجي كراسى اليونسكو وشبكات التوأمة بالجامعات، مع عرض استمارة التقدم للمشروعات، واختتمت اللقاء بالإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسادة الحضور الذين مثلوا قطاعات الجامعة المختلفة.

رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو
رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو
رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو
رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو
رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو
رئيس جامعة حلوان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو

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