نادي سيراميكا كيلوبترا: الأجواء الأسرية وراء نجاحنا في التأهل للدوري الممتاز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوبترا ان الأجواء في سيراميكا أسرية بشكل كبير وهو ما انعكس على الفريق ونجاحه في التأهل للدوري الممتاز .


وقال البطاوي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان اللاعبين كانوا يرغبون في اثبات نفسهم في الدوري.


وتابع ان سيراميكا يمتلك إمكانيات تجعله جزء من منظومة الرياضة المصرية الفترة المقبلة.


واضاف أنه لم يعلن عن ضم 5 لاعبين من المقاصة والإعلان سيتم في مؤتمر صحفي يحدد موعده لاحقا. 


واتم أنه لديه مفاجآت أخرى كثيرة نجهز لها وستظهر للنور خلال أيام .

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