السوشيال ميديا تنقسم بسبب عائشة عطية.. التفاصيل

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صدمت الفنانة التونسية عائشة عطية، الوطن مرحبا بعدما كشفت عن حملها بالشهر الرابع دون زواج، مشيراً بأن ذلك حدث من شخص تركها وكانت بينهما قصة حب.







ورغم أن عائشة ألغت خاصية التعليق عبر صورتها وإعلنها عن حملها "إلي أن هناك العديد من الصفحات التي علقت على هذا الأمر، مما جعل السوشيال ميديا تنقسم بين مؤيد ما فعلته ومتعاطف معها والأخر يستنكر ذلك وكيف أنها تدخل في مثل هذا العلاقة دون زواج، وانتقدها بنشر ها الإعلان.







كما قال البعض بأنها تريد أن تفعل ذلك لتحصل على شهرة أكبر، في كيف أن تعلن عن حملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تلجأ للقنانون لكي يعترف والد البنت بها.





وكانت كتبت "أنا فى الشهر الرابع وحكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وإن شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى''.



وأضافت عائشة عطية : ''أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى... محبنيش... ومنعرش بش يستعرف ببنتى ولا لأ.. بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتى فى مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمنى ولا بش يرحم بنتى''.



وتابعت عائشة عطية : ''إلى عملته أنا غلط. أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا فى "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر''.