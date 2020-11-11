"الراجل مش فلوس وبس والست مش دادة"..محمد صبحي يوجه رسالة هامة للأزواج

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان محمد صبحي نصيحة للمتزوجين، يخبرهم فيها بأن المسئولية لابد أن تكون مشتركة بينهم، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

نشر محمد صبحي صورة له، وعلق عليها قائلاً :"لكل زوجين، المسئولية مشتركة، الراجل مش فلوس وبس، والست مش دادة، وبس انتم الاتنين كيان واحد مش اتنين صحاب، مادخلوش حد غريب ما بينكم".

وفي سياق آخر، عرض لمحمد صبحي مؤخرًا مسرحية"أنا النحلة وأنا الدبور"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد صبحي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن فتيحة، وتأليف محمد صبحي، بيلار أحمد، عبدالرحمن محمود، سماح السعيد، حازم القاضي، عبدالرحيم حسن.

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