أسوشيتد برس: الديمقراطيون يضمنون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة أسوشيتد برس، بأن الديمقراطيين يضمنون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

 

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

                                              

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

                              

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

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فوز بايدن ترامب النواب الامريكي الديمقراطيين الانتخابات الامريكيه

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