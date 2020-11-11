رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مصلحة الطالب هى الهدف الأول للجامعة التى تهتم بتقديم منتج للمجتمع يضاف إلى قوى الإنتاج في الوطن.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذى عقده رئيس جامعة جنوب الوادى، مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى وكلية التربية بفرع الجامعة بالغردقة، في إطار حرص رئيس الجامعة على عقد لقاءات مباشرة مع طلاب الجامعة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم.

وخلال اللقاء أكد " غرباوى " حرصه الشديد على تقديم كل الدعم لطلاب الجامعة، مرحبًا بالطلاب الجدد والقدامى خلال العام الدراسى الجديد، وحثهم علي الاجتهاد والمثابرة في التعلم لبناء قدراتهم، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات التى تروجها وسائل التواصل الاجتماعى والأبواق الإعلامية المضللة والتى تبث سمومها حول مصر، مشيرًا إلى أهمية التأكد من أى معلومة قبل تداولها أو نشرها وذلك من خلال القنوات الرسمية التى تنشر المعلومات الصحيحة.



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لضمان بيئة تعليمية صحية تضمن سلامة كافة المنتسبين لجامعة جنوب الوادى، مشيرًا إلى أن الجامعة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا، ويجب أن يتعامل الجميع من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق كل شخص حتى يتم تجاوز الأزمة.



وفى نهاية اللقاء دار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة وطلاب كلية التربية وطلاب كلية الحاسبات والمعوقات والذكاء الاصطناعى، أكد خلاله الطلاب على سعادتهم بهذا اللقاء الذى يعقد في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم أحدثتها جائحة كورونا، وتنوعت استفسارات الطلاب حول الأنشطة الطلابية والتعليم عن بعد ونظام التعليم الهجين، إضافة إلى خطة الجامعة نحو التحول الرقمى، وطالب أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية بإنشاء وحدة موحدة على مستوى الجامعة للقياس والتقويم تكون مسئولة عن الاختبارات الطلابية، وتقديم الدعم المادى للباحثين بالكلية، وفتح برامج جديدة بكلية التربية، ومساعدة الطلاب المتعثرين فى دفع المصاريف ووعد رئيس الجامعة بتلبية كافة الطلبات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقدم لصندوق التكافل الاجتماعى لمساعدة الطلاب غير القادرين ويتم التقديم من خلال الموقع الالكترونى للجامعة.. وعقب اللقاء تفقد رئيس الجامعة مبني الكليتين والمكاتب الإدارية المختلفة وأيضا أعمال التشجير حول المباني والأسوار.



شهد اللقاء الدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية والدكتور أشرف محمود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، والدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية والدكتور حجاج محمد وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليتين.





رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة
رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة
رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة
رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة
رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة
رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اللقاء الأول مع طلاب كليتي التربية والحاسبات بالغردقة

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