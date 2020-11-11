بعد هجوم كاملة أبو ذكري على بعض ممثلين بـ100 وش.. نيللي كريم: بتخاف على الممثلين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ردت الفنانة نيللي كريم على اتهام المخرجة كاملة أبو ذكري، بعض أبطال مسلسل "بـ 100وش" بالغرور، مُضيفة :" "قرأت البوست زي ما كل الناس قرأت، بس اللي أنا متأكدة منه إن كاملة بتحبنا كلنا، هي بتحب كل الأبطال اللي كانوا موجودين، هي بتحب كل ممثلينها، فيمكن هي كانت خايفة عليهم أو من خوفها عليهم قالت التصريح ده، ممكن كمان يكون حد قال لها حاجة أو شافت حاجة معجبتهاش ".

وتابعت نيللي كريم خلال لقائها في برنامج"the insider"،:"كاملة أبو ذكري من مدرسة التواضع مهما نجحت مهما نجوميتك عليت، بس خليك متواضع واعرف نفسك وشوف اللي بعد كده جاي إيه".

والجدير بالذكر أن مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

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