بعد كشفها عن حملها بدون زواج.. عائشة عطية تتصدر ترند جوجل

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تصدرت الفنانة التونسية عائشة عطية، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد أعلنها عن حملها بالشهر الرابع دون زواج.





وآثارت عائشة عطية، الجدل في تونس والوطن العربى، فهو امر غريب أن تخرج فنانة عربية تكشف عن حملها دون زواج.





وقالت عبر حسابها بموقع انستجرام: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعى، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى".





وأضافت: :أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا".