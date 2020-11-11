"أفتقدك يا أبي".. بكلمات مؤثرة رانيا محمود ياسين تُعبر عن اشتياقها لوالدها الراحل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين ،عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مجموعة صور مجمعة لوالدها وعلقت عليها قائلة :"أربع اسابيع مضت، افتقدك يا أبي، ارقد بسلام يا حبيبي".

في سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

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