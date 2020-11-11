أحمد فلوكس ضيف عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" الجمعة المقبلة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الإعلامي عمرو الليثي،  الفنان أحمد فلوكس في برنامجه "واحد من الناس"، يوم الجمعة المقبلة، ويُذاع اللقاء على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأعلن أحمد فلوكس عن موعد تلك الحلقة، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قام بنشر برومو الحلقة.

وعلق على البرومو قائلًا: "برنامج واحد من الناس الجزء الأول من المقابلة يوم الجمعة بإذن الله، على قناة الحياة المصرية مع الدكتور عمرو الليثي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس السينمائية هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.



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