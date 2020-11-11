داليدا خليل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وتغني "لقيت الطبطبة"

أشعلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو جديد لها وهي تغني أغنية الفنان حسين الجسمي لقيت الطبطبة.





وحظي الفيديو بتفاعل شديد من قبل متابعيها الذين أشادوا بأدائها المميز.





من جانب آخر، شوقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل محبيها لمفاجأة جديدة تحضرها لهم خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.





وشاركت متابعيها بجلسة تصوير جديدة؛ ظهرت من خلالها بشعر كيرلي وعلقت على الصور قائلة: مين قادر يحزر شو عم حضّرلكن.





يذكر أن داليدا خليل كانت قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر والذي تم إعادة عرضه خلال السباق الرمضاني المنصرم.