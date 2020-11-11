مدحت العدل ينتقد مسلسل "ما وراء الطبيعة".. ويُعلق:"صناعة الرعب تحتاج خبرة أكبر من كده"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أبدى المنتج مدحت العدل، رأيه في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي انطلق عرضه منذ أيام قليلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مُشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يوجه انتقادات للمخرج عمرو سلامة، لكنه من وجهة نظره يرى أن صناعة مسلسلات الرعب تحتاج إلى خبرة ودراية كبيرة.

وأكد مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، عبر تطبيق "زوم"، أن المسلسل كان يحتاج لخبرة أكثر من ذلك.

وأضاف قائلًا: "مسلسلات الرعب محتاجة أحداث وتوقعات كتيرة والفكرة مش إني أجيب حد شكله يخوف وخلاص؛ لإن صناعة الرعب في الأفلام السينمائية تحتاج إلى خبرة كبيرة".

وتابع: "الخبرة اللي المفروض كنا نكتسبها مثلاً زمان في 6 أو 10 سنوات، ممكن نكتسبها حاليًا في 10 شهور، بفضل التكنولوجيا الجديدة والمعارف التي أصبحت منفحته على السينما العالمية".

واختتم مدحت العدل كلامه قائلاً: "لما تتاح ليا إمكانيات وعاوز أقدم موضوع أنا كمدحت العدل مش هقدم رعب، هقدم أشياء تخص المجتمع العربي وقضاياهم، أنا دايما كنت بقول للطلبة بتوعي في السيناريو إنه من الأفضل أن يعملوا ويكتبوا ما يعرفوه، مش يعملوا اللي ميعرفهوش".

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