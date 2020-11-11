مصطفى درويش بعد الهجوم عليه بسبب دوره في حكاية "ربع قيراط": "أبغض الحلال الطلاق"

Advertisements





تعرض الفنان مصطفى درويش، لهجةم حاد خلال الأيام الماضية بسبب دور "أحمد" الذي يُقدمه في حكاية "ربع قيراط" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي يتم عرضها حاليًا عبر قناة dmc، وذلك بسبب خيانته لزوجتة "منى" التي تُجسد شخصيتها الفنانة ريهام عبدالغفور وزواجه عليها من الفنانة سناء يوسف، وذلك في شقتها التي تعبت من أجل الحصول عليها.



وعلق مصطفى درويش على حالة الجدل المثارة حوله، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"عايزين أحمد يطلق التانية ويرجع للأولى نسيتوا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق".



حكاية "ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور،سناء يوسف، رضوى جودة، نادية رشاد، عصام السقا، إبراهيم السمان، بسمة ماهر، محمد الصاوي، وهي من تأليف أمين جمال، شريف، إخراج أحمد حسن.